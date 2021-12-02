Karadeniz gününe öğrenci ve velilerden yoğun ilgi

Düzce’de ilkokulda düzenlenen Karadeniz gününe öğrencileri ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Ekmek arası hamsi yiyen öğrenciler, okul içinde hazırlanan yöresel odada da Karadeniz kültürünü doyasıya yaşadılar.

Düzce merkezde bulunan Fatih İlkokulu hamsi gününe ev sahipliği yaptı. Hamsilerin pişirilerek misafirlere ikram edildiği ünde öğrenciler ve veliler hamsiye doydu. Okul aile birliği tarafından düzenlenen geleneksel Hamsi Gününde ayrıca okul içinde de Karadeniz’e özgü ev odası tefrişatı yapıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, Karadeniz odasına girerek bölgenin yöresel kültürünü da daha yakından tanıdı. Bölgeye has kıyafetler giyen öğrenciler, tulum ve kemençe ile horon tepmeyi de ihmal etmediler.

Her yıl düzenlenen geleneksel hamsi günü gelecek yıllarda da farklı etkinliklerle kutlanmaya devam edeceği öğrenildi.