Karaçalı Mahallesi’ne şelale havuzu yapılıyor
KAYNAŞLI’NIN GELECEKTE DAHA İYİ BİR KONUMDA OLMASI İÇİN VAR GÜCÜ İLE ÇALIŞAN KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANI BİROL ŞAHİN, KARAÇALI MAHALLESİ’NDE BULUNAN TARİHİ ORHANGAZİ CUMA CAMİİ’NİN BAHÇESİNDE YAPILAN ŞELALE HAVUZUNU İNCELEDİ.
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Karaçalı Mahallesi’nde bulunan tarihi Orhangazi Cuma Camii’nin bahçesinde yapılan şelale havuzunu inceledi.
Kaynaşlı Belediyesi, ilçenin geleceğine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Çalışma sezonunu sadece yaz aylarında yapmayarak farkındalığını gösteren Kaynaşlı Belediyesi, Karaçalı Mahallesi’nde 720 yıllık tarihi Orhangazi Cuma Camii’nde ilk olarak restorasyon çalışması yaptı. Cami’nin çevresinde ve içinde bulunan lojmanlarda yenileme yapan ekipler daha sonra bahçesinde de peyzaj düzenlemesi yaptı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ise yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek cami bahçesinde yapımına devam edilen Şelale havuzunda da incelemelerde bulundu.
Bahçe içerisinde yapılan havuzun çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınması bekleniyor.
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