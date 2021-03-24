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Kar yağıyı köy yollarını kapadı

DÜZCE(İHA) – Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı Düzce’nin yüksek köylerinde de etkili oldu. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

DÜZCE 24.03.2021, 10:36
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Kar yağıyı köy yollarını kapadı

DÜZCE(İHA) – Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı Düzce’nin yüksek köylerinde de etkili oldu. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bahar aylarında yağan kar köy yollarını da kapadı. Düzce’de dün gece başlayan ve sabaha kadar ara ara yağan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Düzce Merkez’de 6, Gölyaka 4, Kaynaşlı 9, Gümüşova 2, Cumayeri ve Yığılca’da birer olmak üzere toplam 23 köy yolu kapandı.

Ekipler kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.
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hafif yağmur