Kar nedeniyle 22 köy yolu kapandı

Düzce’de gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı 25 köy yolunu kapattı.

Düzce il genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte 4 ilçede 22 köy ile ulaşım kapandı. Özel idare ekiplerince başlayan yol açma çalışmalarında Gölyaka İlçesi’ne bağlı 3 köy yolu ulaşıma açıldı. Düzce valiliğinden yapılan açıklamaya göre Gölyaka İlçesi’nde 5, Gümüşova İlçesi’nde 1, Kaynaşlı İlçesi’nde 15 ve Yığılca İlçesi’nde 1 köy yolu kapandı. Yolların açılması için Özel İdareye bağlı ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

Çalışmalara ise 13 grayder, 6 lastik tekerlekli yükleyici, 2 tamir aracı, 14 kanal kazıcı, 17 kar bıçaklı kamyon, 2 kar bıçaklı tuzlama kamyonu, 1 kar püskürtme aracı, 10 pikap ile toplamda 65 araç ve 172 personel katılıyor.