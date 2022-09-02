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Kapoğlu’ndan Yasin Yılmaz’a Düzcespor forması
Düzcespor Kulübü Başkanı Gökhan Kapoğlu, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’a Düzcespor forması hediye ziyaret etti.
DÜZCE 02.09.2022, 15:40
Düzcespor Kulübü Başkanı Gökhan Kapoğlu, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’a Düzcespor forması hediye ziyaret etti.
Düzcespor Kulübü Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ı ziyaret etti. Kapoğlu, Sağlık Müdürlüğü’nün hizmetlerinden ve sporcu sağlığına yönelik katkılardan dolayı Dr. Yılmaz’a teşekkür etti ve üzerinde kendi adının yazılı olduğu 81 numaralı Düzcespor formasını hediye etti.
Sağlık Müdürü Yılmaz, Gökhan Kapoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, kurum olarak tüm imkanlarıyla Düzcespor Kulübü’ne destek olmaya çalıştıklarını söyledi.
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