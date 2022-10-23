Kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerini belirliyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ediyor. Belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılıyor.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi aileleri belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, kapı kapı gezerek vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere gerekli yardımlar yapılıyor.