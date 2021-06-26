Kanalizasyondan çıkanlar şok ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de kentin farklı noktalarında kanalizasyon hattına gelişi güzel atılan atıklar şebekelerin tıkanmasına neden oluyor. Kanalizasyonda bulaşık telinden çocuk bezine kadar birçok atığın çıktığı görüldü.

İl genelinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz özveri ile çalışan Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetleri kısa sürede gideriyor. Ekipler tarafından, tıkalı kanalizasyon hatlarından çıkarılan atıklar şaşırtıyor. Atıklardan dolayı iki günde bir aynı noktaya müdahale etmek zorunda kalan ekipler, vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyor.

Kötü koku ve taşmanın sebebi katı atıklar

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Murat Gülmez, kanalizasyon şebeke hatlarına gelişi güzel atık atılmaması gerektiğine dikkat çekerek; suda erimeyen ve suyun akışını engelleyen maddelerin tıkanmalara neden olduğunu ve arıtma sistemine de zarar verdiğini belirtti. Özellikle tuvaletlere atılan atıkların sadece kanalizasyonu tıkamadığını araçlara ve atık su borularına da zarar verdiğini kaydeden Gülmez, Kanalizasyon kanallarında meydana gelen kokuların ve kanallarda meydana gelen taşmaların en büyük sebeplerinden birisinin de kanalizasyona atılmaması gereken katı atıklar olduğuna dikkat çekti.

Kanalizasyon atıklarının içinde bulunmaması gereken bulaşık telleri, poşet, ıslak mendil, ped, bez parçaları, çocuk bezleri gibi atıklar nedeniyle kanalizasyon hatları ve pompalarda tıkanmalar yaşanıyor.

Tıkanmaların önüne geçebiliriz

Düzcelilere kanalizasyonun çöp olarak kullanmadığı takdirde tıkanmaların önüne geçebileceğini dair uyarılarda bulunan Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Murat Gülmez, “Evlerimizde çöplerimizi ayırabiliriz. Şebekelerimizi tıkayacak atıkları atmamalıyız. Bunun için çocuklarımızı bilinçlendirmeli umumi tuvalet ve işyerlerinde de afişlerle uyarılar yapılmalı. Temiz Düzce için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız” ifadelerinde bulundu.