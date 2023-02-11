Kamyonlar dolusu su deprem bölgesine gidecek

Düzce Belediyesi, Türkiye’nin güneydoğusunda büyük bir yıkıma sebep olan depremler için yardım kampanyasını sürdürüyor. Belediye binası önünde konuşlanan tırlara kamyonlarla su aktarılırken bina içinde de gönüllüler ve belediye personellerinin el birliğiyle tasnif çalışmaları devam ediyor.

Düzce, Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem ve çevresindeki 10 ilde de büyük yıkıma sebep olan afet sonrası yardım çalışmalarına devam ediyor. AFAD koordinasyonu ile yürütülen, Düzce Belediyesi personeli ve vatandaşların gönüllü olarak aralıksız destek verdiği yardım kampanyasında malzemelerinin tasnifi ve paketlemesi yapıldı. Personel ve vatandaşların el ele çalıştığı yardım seferberliğinde bölgedeki su ihtiyacını karşılamak üzere kamyonlarla su tedarik edildi. Deprem bölgesine hareket etmek üzere hazır bulunan tırlara gönüllü vatandaşların çabası ile yüklenen sular en kısa zamanda depremzedelere ulaştırılacak. Belediye binası içinde vatandaşlardan gelen insani yardım malzemelerini türlerine göre ayıran gönüllü ve belediye personelleri depremzedeler için aralıksız çalışmaya devam edeceklerini belirtti.