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Kamu Üniversite Sanayi işbirliği toplantısı yapıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce’de Kamu, Üniversite ve Sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında kurulan İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı online olarak Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında yapıldı.
DÜZCE 30.12.2020, 14:54
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DÜZCE(İHA) – Düzce’de Kamu, Üniversite ve Sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında kurulan İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı online olarak Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında yapıldı.Düzce’de Üniversite ile diğer kurumları bir araya getirerek önemli çalışmalar yapılıyor. Daha önce Kamu ve Sanayi’nin bir araya gelerek Üniversite ile işbirliğinde yapılan çalışmalar kapsamında kurulun İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı online olarak düzenlendi. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy ile ilgili kurum yetkilileri katılım sağladı.
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