Kampüste iftar yemeği düzenlendi

Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kampüste düzenlenen iftar yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi öğrenci yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar yemeğine, Vali Cevdet Atay, Rektör Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş ve üniversite daire başkanları katıldı. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerle bir arada bulunmaktan, onlarla birlikte Ramazan ayının manevi havasını yaşamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Vali Cevdet Atay’a teşekkür eden Prof. Dr. Çakar, Ramazan Ramazan ayının öğrenciler ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İftar sonrası öğrencilerle sohbet eden Cevdet Atay ve Nigar Demircan Çakar, sınav haftasında başarılar diledi.