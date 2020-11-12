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Kampanyaya destek çığ gibi büyüyor

DÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BAŞLATILAN ‘ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN’ KAMPANYASINA DÜZCELİ HAYIRSEVERLERDEN DESTEK ÇIĞ GİBİ GELMEYE BAŞLADI.

DÜZCE 12.11.2020, 11:49
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Kampanyaya destek çığ gibi büyüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyasına Düzceli hayırseverlerden destek çığ gibi gelmeye başladı.

Düzce’de çocuklar üşümesin adı altında Bot, mont ve kışlık giyim ürünleri üzerine Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ‘Çocuklar üşümesin’ kampanyası başlattı. Hafta başında başlayan kampanya çığ gibi büyüdü. Düzceli çocukların üşümemesi için bir çok kişi tarafından müdürlüğe ulaştırılan malzemeler depolanmaya ve paketlenmeye başladı. Bot, mont ve kışlık malzemeler toparlanarak önümüzdeki aylarda dağıtımı başlayacak.
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