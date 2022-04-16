Kaliteli hizmet için eğitim

Düzce Atatürk Devlet Hastane’sinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik güvenli kan, kan ürünlerinin tranfüzyon süreci ve reaksiyonları, hemovijilans eğitimi yapıldı.

Eğitim, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi konferans salonunda, eğitim birimi koordinasyonunda, hastalara kaliteli, eşit ve kolay erişilebilir sağlık hizmeti sunma amacı ile gerçekleştirildi. Atatürk Devlet Hastanesi Kan Bankası Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Çiğdem Özaydın tarafından, görevli sağlık personellerine yönelik hastanede kan ve kan bileşenlerinin izlenebilirliği, hizmet ve ürün standartları, kalite güvencesi, idari ve teknik personele yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri, Hemovijilans ve güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyon süreci ile ilgili bilgiler verildi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, eğitimlerin belli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.