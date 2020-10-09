Kalıcı konutlarda site sakinleri “Bahçeşehir A.Ş” diyorlar
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ'NÜN TALİMATLARIYLA DÜZCE BELEDİYESİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN BAHÇEŞEHİR A.Ş. ÇALIŞMALARINA SON HIZLA DEVAM EDİYOR.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatlarıyla Düzce Belediyesi bünyesinde oluşturulan Bahçeşehir A.Ş. çalışmalarına son hızla devam ediyor.
Bahçeşehir A.Ş. yaptığı başarılı çalışmaları ile anlaşma sağladığı site yönetimi sayısı hızla artıyor. Yaptıkları işler bir sonraki anlaşma sağlayacağı site ve apartmanlara referans oluyor. Apartman temizliğinden, bahçe ve çevre temizliğine kadar her alanda faaliyet gösteriyor. Bahçeşehir Yönetim A.Ş Anlaşma sağladığı site, apartman site ve alanlarda iç - dış, bahçe ve peyzaj temizlik çalışmalarına aralıksız devam etmekte.
Bahçeşehir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan İnan, “Vatandaşlara en iyi hizmeti veriyoruz. Bu nedenle tercih ediliyoruz. Sadece konutlar bölgesinde değil diğer sitelerin yönetimine de talibiz” dedi.
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