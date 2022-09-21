Kaldırımları park yapan sürücülere cezai işlem

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kaldırım parklanmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların araçlar tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılım sağladığı denetimlerde kaldırım ve yol işgaline karşı araç sahiplerine megafonlarla uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından araçlarının başına geçen sürücülere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmazken, kaldırılmayan araçların ise trafik ekipleri tarafından fotoğrafları çekilerek ceza işlemleri başlatıldı.

“Denetimlerimiz aralıksız devam edecek”

Zabıta Müdürlüğünden denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, usulsüz parklara karşı sürdürülen denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edilerek, “Kaldırımlara park edilen araçlar yaya trafiğini olumsuz etkilemesinin yanında can güvenliği konusunda da sıkıntı oluşturmakta. Aynı zamanda kaldırımların bozulmasını da beraberinde getirmektedir. Denetimlerimiz rutin periyotlar halinde devam edecek. Sürücülerimizin bu konuda duyarlı olmalarını ve araçlarını kaldırım üstlerine park etmemelerini istiyoruz” denildi.