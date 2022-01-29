Kaldırımlar bu makine ile temizleniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, karla mücadele çalışmalarında bu yıl dikkat çeken çalışmalar yaptı. Kaldırımlarda sorun oluşmaması için oluşturulan mini araç ile kaldırımlarda karlar kısa sürede temizlenerek vatandaşların kullanımına açıldı.

Düzce’de hafta boyunca etkili olan kar yağışı sebebi ile kaldırımlar kısa sürede karla kaplandı. Düzce Belediyesi ise ilk defa kaldırımlarda yeni bir araç ile küreme çalışması gerçekleştirdi. Daha önce temizlik işleri müdürlüğü ekiplerinin kürekler ile temizlediği kaldırımlar bu sene mini kaldırım küreme aracı ile yapıldı. Kar yağışı ile birlikte kaldırımlara çıkan mini küreme aracı vatandaşların kullandığı alanları kısa süre içerisinde temizledi. Karlardan temizlenerek vatandaşların kullanımına açılan alanların temizliği dikkat çekerken, Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri bu konuda tam not almış oldu.