Son Dakika
Kadıköy’de denetime takılan korsan taksiciden muhabire ilginç tepki: ’Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim’
Kafe çalışanları halk oyunları öğrenmeye başladı
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan ve özel bireylerin çalıştığı Kusursuz Kafe personelleri halk oyunları öğrenmeye başladı.
DÜZCE 31.12.2022, 11:33
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan ve özel bireylerin çalıştığı Kusursuz Kafe personelleri halk oyunları öğrenmeye başladı.
Dezavantajlı bireylerin hayata alıştırılması için çalışmalar yürüten Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan ve özel bireylerin çalıştığı Kusursuz kafe personellerine halk oyunları öğretmeye başladı. 15 engelli gencin çalıştığı Kusursuz kafede Gençlik Merkezinde liderler tarafından eğitilmeye başlandı. Halk oyunları eğitimi alan dezavantajlı bireylerin ilerleyen günlerde halk oyunu gösterisi yapması planlanıyor.