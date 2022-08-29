Kadınların tarhana mesaisi başladı

DÜZCE(İHA) – Kışın sofraların vazgeçilmezi tarhana için kadınların evde telaşı başladı.

Köylerde tarhana yapma telaşı başladı. Kadınlar, yaklaşan kış öncesi toplandıkları ve satın aldıkları ürünlerle evlerde tarhana yapıyor. Sabahın erken saatlerde başlayan ve doğal ürünleri kullanan kadınlardan Sıdıka Kafa, “Tarhananın içine koyacağımız malzemeleri hazırlayıp büyük bir leğende yumruklayarak karıştırıyoruz. Sonrasında elde edilen hamuru güneş görmeyecek bir bölgede üzerine bez örterek bekletmeye alıyoruz. Her gün yine ezerek havalandırıyoruz. Bekleme süresini tamamlayınca da küçük parçalara ayırıp güneşte kurutuyoruz. Kuruyan parçalar tekrar ufalarak kurutulup bez çuvallarda saklıyoruz. Kışında afiyetle yiyoruz” dedi.

Kafa, ayrıca yazın yaptıkları bu hazırlıklardan şehirlerde yaşayan çocuklarına gönderip onların ekonomilerine bir nebze olsun katkı sağlayamaya çalıştıklarını söyledi.