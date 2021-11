Kadınlara KADES’in kullanımı anlatıldı

Düzce Üniversitesi’nde düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES Uygulaması” başlıklı seminer, İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Emel İştar Işıklı’nın açılış konuşmasıyla başlayan programda, Jandarma Astsubay Üstçavuş İlknur Susuzlu, KADES uygulaması hakkında bilgiler verdi. Uygulamanın kullanımıyla ilgili faydalı bilgiler aktaran davetli konuşmacı, uygulamanın kadınların kullanması için yapılmış bir acil durum butonu olduğunu ifade etti. Kişinin butona bastığında aynı anda 155 ve 156’ya ihbarda bulunduğunu ve en yakın ekiplerin o adrese yönlendirildiğini belirten İlknur Susuzlu, “KADES uygulaması sadece kendi başımıza gelen değil, bulunduğumuz yerde gördüğümüz, tanık olduğumuz olaylarda da kullanabileceğimiz, kullanımı oldukça basit, her android ve ios telefona yüklenebilecek bir uygulamadır.” şeklinde konuşarak şiddetin türleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Programın diğer konuşmacısı Jandarma Yüzbaşı Muhammet Hanifi Alemdarlar ise kadına yönelik şiddette en üst seviyede tedbirleri aldıklarını dile getirerek “Kadınlarımıza zor zamanlarında en çabuk şekilde nasıl ulaşabiliriz diye her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. KADES uygulamamızda bu yüzden zaten. Uygulamanın basit ve kolay olması bu sebepten. Kadınlarımız o zor zamanlarında hiç konuşmadan, panik yapmadan tek butonla yardım isteyebiliyor. Ancak sonuçta teknolojik bir uygulama olduğu için nadir de olsa butonun çalışmadığı olmuştur. Belki birden fazla uyarı gitmiştir. Bunlar olabilecek şeyler. Nihayetinde biz önlemlerimizi her ne kadar alsak da bireyin kendisinde de bitiyor. Biz ne yapması gerektiği hakkında her şeyi açıklıyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Jandarma Yüzbaşı Muhammet Hanifi Alemdarlar ve Jandarma Astsubay Üstçavuş İlknur Susuzlu’ya teşekkür belgesi takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.