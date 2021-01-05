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Kadınlara KADES tanıtıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tekstil sektöründeki kadın personele Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
DÜZCE 05.01.2021, 15:29
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tekstil sektöründeki kadın personele Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.Son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş KADES uygulaması tanıtımı yapıldı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği ekiplerince tekstil fabrikalarında çalışan kadınlar bilgilendirildi. Jandarma ekipleri ayrıca uygulamanın cep telefonuna indirilerek kullanabilmeleri konusunda bilgilendirmesi yapıldı.
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