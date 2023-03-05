Kadınlar Günü’ne sayılır günler kala bu ürünlere talep arttı

Düzce’de Kadınlar Günü’ne sayılı günler kala hediye almak isteyenler mağazalarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Altın fiyatlarının yüksek, çiçeklerin ise geçici olması sebebiyle vatandaşlar çareyi küçük ev aletlerinde veya züccaciye ürünlerinde buldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne sayılı günler kala vatandaşlar hediye arayışına başladı. Altın fiyatlarının yüksek, çiçeklerin ise geçici mutluluk olması sebebiyle vatandaşlar çareyi küçük ev aletlerinde veya zücaciye ürünlerinde buldu. Hem ev ihtiyaçlarının giderilmesi hem de kadınların mutluluğunu düşünenler, mağazalara giderek çeşitli ürünler almaya başladı.

"Çok büyük satışlarımız var"

Düzce’de küçük ev aletleri ve zücaciye ürünlerine talep artışının yaşandığı firmanın sahibi Osman Durdu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel insanlar, sevdiklerini mutlu edebilmek ve aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına küçük ev aletleri ve züccaciye ürünlerine yöneldiler. Kahve makinesi, çay makinesi, tost makinesi ya da kahve, bardak, baharat seti, çaydanlık gibi ürünlerde çok büyük satışlarımız var. Vatandaşların bu ürünlere talebi de arttı. Bizde kampanyalar düzenledik. Sevdiklerine özel güzel ürünler veriyoruz. Altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı küçük ev aletleri vatandaşlar için daha avantajlı gözüküyor. Aynı zamanda ihtiyaçlarını da karşılayabiliyorlar. Çiçeklerde her zaman alınabilen bir ürün olduğu için bir farklılık olsun diye düşünerek küçük ev aletleri daha çok rağbet görüyor" dedi.