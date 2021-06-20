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Kadınlar doğada yoga yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de tabiat turizmi kapsamında Efteni Gölü Yaban Hayati Geliştirme Sahası’nda kadınlar bir araya gelerek doğal alanda yoga yaptı.

DÜZCE 20.06.2021, 10:27
Kadınlar doğada yoga yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de tabiat turizmi kapsamında Efteni Gölü Yaban Hayati Geliştirme Sahası’nda kadınlar bir araya gelerek doğal alanda yoga yaptı.

Düzce Valiliği tarafından 2021 yılının şehirde turizm yılı ilan edilmesinin ardından farklı alanlarda çeşitli çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yoga etkinliği düzenledi. Düzceli kadınların katıldığı etkinlikte Yoga Antrenörü Elvan Işık tarafından eğitim verildi. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte doğal alanda kadınların yaptığı tabiat turizmi etkinliğinin ilerleyen zamanlarda başka turizm alanlarda yapılacağı öğrenildi.
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