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Kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri il genelinde eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Gümüşova’da Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

DÜZCE 16.10.2021, 09:58
Kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri il genelinde eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Gümüşova’da Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Düzce’de Kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ile ilgili çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. İl genelinde bir çok noktada yapılan tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının yenisi Gümüşova’da gerçekleştirildi. Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Mehmet Uçar ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile muhtarlar katılım sağladığı tanıtım ve bilgilendirme toplantısında Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi yapıldı.

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