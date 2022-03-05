Kadına yönelik şiddet konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için uygulamaya konulan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyonu’ izleme ve değerlendirme toplantısı, Vali Cevdet Atay başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüş ve önerileri ele alındı. Ayrıca kadına yönelik şiddet alanından yapılan çalışmalar, alınan kararlar ve ilgili kamu kurum ve kuruşların görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Vali Atay “Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik” dedi.