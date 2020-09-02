Kadına şiddetle mücadele komisyonu toplandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cevdet Atay Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Rektör Yrd. Prof. Dr. İdris Şahin ve kurum amirleri ve yetkililerinin katıldı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.