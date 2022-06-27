Kadına şiddet ile mücadele erkeklere anlatıldı

Kadına şiddetle mücadele çerçevesinde erkeklere farkındalık eğitimi düzenlendi. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen eğitimde erkeklere, kadına şiddet ile mücadele çerçevesinde çıkartılan kanunlar hatırlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce kadına şiddetle mücadelede erkeğe farkındalık eğitimi Özel İdare İdare personeline anlatıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen eğitimde kadınların sosyal ve iş yaşamındaki önemi anlatılarak şiddetle mücadele çerçevesinde çıkartılan kanunlar hatırlatıldı. Sosyologlar tarafından verilen eğitimde ayrıca erkeklerin kadına şiddetle mücadeledeki yardımları da dile getirildi.

Eğitimlerin il genelinde resmi kurum ve kurulular ile STK’lara da verileceği öğrenildi.