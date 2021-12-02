banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı
Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek
CIA'de cinsel istismar skandalı!
CIA'de cinsel istismar skandalı!

Kadın ve erkeklerde görülme oranı aynı

Düzce Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kaya, Behçet hastalığının “Daha çok 20-40 yaşlarında ortaya çıkmasına rağmen pediatrik yaş gurubunda ve ileri yaşlarda da görülebilir. Kadın ve erkek cinsiyetinde görülme sıklığı eşittir” ifadelerini kullandı.

DÜZCE 02.12.2021, 23:31
Kadın ve erkeklerde görülme oranı aynı

Düzce Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kaya, Behçet hastalığının “Daha çok 20-40 yaşlarında ortaya çıkmasına rağmen pediatrik yaş gurubunda ve ileri yaşlarda da görülebilir. Kadın ve erkek cinsiyetinde görülme sıklığı eşittir” ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aralık ayı konferans serisinde Behçet hastalığının tarihinden yola çıkarak göz hastalıklarında tanı ve tedavi yöntemleri anlatıldı. Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

Toplantının açılış konuşmasında Behçet hastalığına ismini veren Dr. Hulusi Behçet’in bilim dünyası açısından önemine değinen Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, verimli bir konferans olması temennisinde bulunarak Düzce Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kaya’yı kürsüye davet etti.

Konferansta “Behçet Hastalığı, Göz Tutulumu ve Tarihçe” konulu sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Kaya, Behçet sendromu olarak da adlandırılan hastalığın vücudun farklı yerlerindeki kan damarlarının iltihabına neden olan ve nadir görülen kronik bir hastalık olduğunu ifade etti.

Adını bilim adamı Hulusi Behçet’ten aldı

Hastalığın bağışıklık sistemindeki bir bozukluk nedeniyle enfeksiyon belirtileri göstermesi şeklinde geliştiğini kaydeden Prof. Dr. Kaya, “Behçet hastalığı adını hastalarından birinde sendromun üç ana belirtisini ilk olarak 1924 yılında saptayan ve hastalık üzerinde yaptığı araştırmayı 1936 yılında yayınlayan Türk dermatolog ve bilim adamı Hulusi Behçet’ten almıştır” diyerek Dr. Hulusi Behçet’in biyografisi hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Coğrafya, görülme oranını etkileyen bir faktör

Hastalığın gayri resmi olarak “İpek Yolu” hastalığı olarak da anıldığını belirten Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Kaya, “Coğrafya, Behçet hastalığının görülme oranını etkileyen bir faktördür. Çin, İran, Japonya, Kıbrıs, İsrail ve Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu ve Doğu Asya ülkeleri insanlarında, Behçet hastalığının görülmesi ihtimali daha yüksektir” diye konuştu.

“Kadın ve erkek cinsiyetinde görülme sıklığı eşittir”

Hastalığın ağız, genital mukoza, cilt ve gözleri tutan kronik, tekrarlayıcı ataklar ve remisyonlarla seyrettiğini dile getiren Prof. Dr. Murat Kaya, “Daha çok 20-40 yaşlarında ortaya çıkmasına rağmen pediatrik yaş gurubunda ve ileri yaşlarda da görülebilir. Kadın ve erkek cinsiyetinde görülme sıklığı eşittir” ifadelerini kullandı. Behçet üveitinin kötü görme sebebiyle hastalığın en önemli tutulumlarından olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kaya, görülme sıklığının yüzde 70 olduğunu ifade etti. Üveitin genellikle 20-30 yaş arasında başladığını belirten Kaya, hastaların yüzde 10 ila 20’sinde ilk bulgu olabileceği bilgisini verdi. Hastalığa tek başına göz bulgularıyla tanı koyulabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Kaya, Behçet hastalığının tedavisinde atak sıklığının, atak şiddetini azaltmanın ve görmeyi korumanın amaçlandığını kaydetti.

Konferans sonunda Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Prof. Dr. Murat Kaya’ya sunumundan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7