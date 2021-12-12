Kadın sağlığı eğitimleri devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından kadın kursiyerlere, kadın hastalıkları ve üreme sağlığı konularında eğitim verildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek, dikiş ve amigurumi kursiyerlerine yönelik eğitim programı düzenledi. Eğitime katılan 21 kadına, kadın sağlığı ve üreme sağlığı konularında eğitim verildi. Kadınların sorularını da yanıtlayan personeller, önemli uyarılarda da bulundu.