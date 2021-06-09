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Kadın polislere şiddetle mücadele semineri verildi

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında eğitim seminerleri devam ediyor.

DÜZCE 09.06.2021, 11:41
Kadın polislere şiddetle mücadele semineri verildi

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında eğitim seminerleri devam ediyor.

Düzce’de kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bütün kurumları tek tek dolaşan Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, bu sefer İl Emniyet Müdürlüğü’nde eğitim verdi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı güven masasında görevli kadın polisler ve birimde görev yapan polislere, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele programı kapsamında eğitim semineri gerçekleştirildi. Kadın polislere detaylı bilgilendirmeler yapılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri seminerlerine devam edeceği öğrenildi.
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