Kadın Kooperatiflerin faaliyetleri konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında kadın kooperatifleri faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Vali Cevdet Atay Başkanlığında, Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy ve kurum yetkililerinin katılımıyla, Düzce’deki kadın kooperatifleri faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda kadın kooperatiflerinin bu güne kadar yapmış oldukları çalışmalar ve bundan sonraki yapacakları çalışmalar değerlendirildi.