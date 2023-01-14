Kadın Emeği Merkezindeki çalışmalar incelendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kadınların bir araya gelerek üretim yaptığı Kadın emeği merkezinde ki son çalışmalar Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından incelenerek, eğitim faaliyetleri planlandı.

Düzce’de kadınların ev ekonomisine katkı sağlamaları ve boş vakitlerini değerlendirmeleri için valilik tarafından kadın emeği merkezi hizmete girdi. Kadınların bir arada üretim yaptığı merkezde çeşitli eğitimlerde koordine edilip, kurslarla kadınlara meslek edindiriliyor. Merkezde üretilen ürünler daha sonra satılarak kişilerin ev ekonomisine katkı veriliyor. Bu çerçevede Vali Cevdet Atay, merkeze giderek kadınların son çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan ürünleri tek tek inceleyen Vali Atay, merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri ile kooperatiflerin genel durumu, üretilen ürünler hakkında bilgiler alarak, yeni eğitim faaliyetlerin planlanması için kurum amirlerine talimat verdi.