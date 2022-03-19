Kadim şehirler tanıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere yönelik ‘kadım şehirler’ atölyesi yurtlarda aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı yurt şube müdürlüğü ekipleri yurtlarda çeşitli atölyeler açarak öğrencilere bilgi dağıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda Avni Akyol Öğrenci Yurdunda başlatılan ‘Kadim Şehirler’ atölyesi öğrencilerle buluşuyor. Bu kapsamda Din Hizmetleri Müdürü Cengiz Akça, kadim şehirleri katılımcı öğrencilere tek tek anlatıyor. Öğrencilere kadim şehirler ile ilgili bilgiler veren Akça, Düzce ile ilgili de öğrencilerin sorularına cevap veriyor.