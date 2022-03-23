KAAN projesi kapsamında eğitim düzenlendi

Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) projesi kapsamında Düzce’de eğitim programı düzenlendi.

Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) için uygulama hazırlandı. Uygulama kapsamında özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk görevlilerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Programa; Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, şube müdürleri, polisler ve özel güvenlik görevlileri katıldı.