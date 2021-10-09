DÜZCE (İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından başlatılan Kaan Projesi Düzce’de başlatıldı. Bu kapsamda katılımcılara eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ülke genelinde huzurun sağlanması, genel kolluk, özel güvenlik işbirliği ve entegrasyonu için başlattığı Kaan projesini Düzce’de de başlattı. Türkiye benim ülkem, Türkiye için bende hazırım sloganı ile başlatılan kaan uygulamasında, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kamu hastaneleri eğitim kurumları havalimanları alışveriş merkezleri park ve bahçeler ile toplu taşıma istasyonları ve güzergahlarında bulunan tüm özel güvenlik görevlilerine yönelik Düzce’de eğitim gerçekleştirildi. Özel Güvelik Denetleme Başkanlığı tarafından verilen eğitime Düzce’de 226 güvenlik görevlisi, 36 güvenlik sorumlusu, site yöneticileri ve 23 genel kolluk personeli olmak üzere toplamda 276 kişiye eğitim verildi.