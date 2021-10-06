banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 gram ağırlığında esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi aranıyor.

DÜZCE 06.10.2021, 11:18
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 gram ağırlığında esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi aranıyor.

Düzce kent genelinde Jandarma ekipleri uyuşturucuya savaş açtı. Düzce’nin Yığılca İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde yapılan istihbaratı çalışmalar neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu tespit edilen H. Ş.’nin evinde JASAT ve KOM şubesi köpek unsurları ile operasyon yapıldı. Yapılan müşterek arama sonucu bir adet ruhsatsız tabanca, 50 gram ağırlığında kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayın şüphelisini arama çalışmaları devam ediyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P