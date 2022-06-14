banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

Jandarmadan kan bağışı

Düzce’de Jandarma Teşkilatı’nın 183. Kuruluş Yıldönümü, jandarma personellerinin kan bağışıyla kutlandı.

DÜZCE 14.06.2022, 09:47
Jandarmadan kan bağışı

Düzce’de Jandarma Teşkilatı’nın 183. Kuruluş Yıldönümü, jandarma personellerinin kan bağışıyla kutlandı.

Jandarma Teşkilatı’nın 183. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla, Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi. Kampanyaya destek veren jandarma personelleri, kan bağışında bulunmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yorumlar (0)
24°
açık