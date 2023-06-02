Jandarma’dan annelere UYUMA eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “En iyi Narkotik Polisi; Anne” projesinde Düzce’de bugüne kadar 3 bin 917 anne ve anne adayına eğitim verildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadeleyi sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “En iyi Narkotik Polisi; Anne” projesinde yılın ilk 5 ayında Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eğitimlerde 552 anne ve anne adayı bilgilendirildi. Eğitimlerde farkındalık oluşturmanın yanı sıra Uyuşturucu Madde Uygulaması (UYUMA) hakkında açıklamalarda bulunuldu.

2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen toplam 5 eğitimde 772, projenin başladığı Haziran 2021 tarihinden itibaren düzenlenen 49 eğitime toplam 3 bin 917 anne ve anne adayı katıldı.