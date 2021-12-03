Jandarma personelini bilgilendirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yine jandarma personeline çeşitli kanunlar ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Cumayeri ve Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli 20 personele eğitim verildi. Personellere Çevre, Kara Avcılığı, İmar, Su Ürünleri, Hayvanları Koruma, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, Orman ve Kabahatler Kanunları kapsamında Jandarmanın hareket tarzı ve adli, idari olarak yapılacak işlemler anlatıldı.