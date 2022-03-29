Jandarma köy yollarında uygulama

Düzce’de köy yollarında yaşanan kural ihlalleri ihbarları üzerine harekete geçen jandarma ekipleri iki saatlik uygulamada yaklaşık 22 bin liralık cezai işlem uyguladı.

Düzce Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri köy yollarından son zamanlarda gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçti. Ekipler köy yollarında kuralları ihlal eden sürücüleri belirlemek üzere iki saatlik uygulama yaptı. Düzce-Akçakoca karayolu Tepeköy ve Altınçay mevkilerinde, Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen, Çilimli ilçesi Yenivakıf ve Aynalı köy yolunda yapılan denetimde 146 araç kontrol edildi. 22 araca 21 bin 683 TL cezai işlem uygulanırken 4 araç trafikten men edildi, yakalaması bulunan bir araçta otoparka çektirildi.