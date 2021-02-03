Jandarma, kadın çalışanlara KADES uygulamasını anlattı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı ekipler Kaynaşlı ilçesinde kadın çalışanlarına yönelik KADES uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi.

Kadınlara yönelik şiddet ile alakalı oluşturulan KADES uygulamasının tanıtımı sürüyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği kadın subayları, korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında fabrikaların kadın çalışanlarına KADES uygulamasını anlattı. Uygulamanın tanıtımı yapılarak kadınların uygulama hakkında bilgilendirmeleri sağlandı. Ayrıca kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması da indirilerek nasıl kullanılması gerektiği hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.