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Jandarma, KADES uygulamasını kadın çalışanlara anlattı
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde bulunan fabrikaların kadın çalışanlarına yönelik KADES uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi.
DÜZCE 05.01.2021, 16:42
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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde bulunan fabrikaların kadın çalışanlarına yönelik KADES uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi.Kadınlara yönelik şiddet ile alakalı oluşturulan KADES uygulamasının tanıtımı devam ediyor. Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde bulunan fabrikalarda çalışan kadınlara yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Korona virüs (Covid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında fabrikaların kadın çalışanlarına KADES uygulaması anlatıldı. Uygulamanın tanıtımı yapılarak kadınların uygulama hakkında bilgilendirmeleri sağlandı. Ayrıca kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması da indirilerek nasıl kullanılması gerektiği hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.
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