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Jandarma, KADES uygulamasını kadın çalışanlara anlattı
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı ekipler Çilimli ilçesinde kadın çalışanlarına yönelik KADES uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi.
DÜZCE 13.01.2021, 16:03
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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı ekipler Çilimli ilçesinde kadın çalışanlarına yönelik KADES uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi.Kadınlara yönelik şiddet ile alakalı oluşturulan KADES uygulamasının tanıtımı devam ediyor. Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı kasın subaylar, fabrikalarda çalışan kadınlara yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştiriyor. Korona virüs (Covid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında fabrikaların kadın çalışanlarına KADES uygulaması anlatıldı. Uygulamanın tanıtımı yapılarak kadınların uygulama hakkında bilgilendirmeleri sağlandı. Ayrıca kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması da indirilerek nasıl kullanılması gerektiği hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.
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