Jandarma ile Aile ve Sosyal ekipleri binlerce kişiye Kades’i anlattı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi’nin koordine ettiği Dünya Düzce Günleri’nde jandarma ekipleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri tarafından binlerce kişiye ‘Kades’ uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Düzce’de Belediye tarafından koordine edilen Dünya Düzce Günleri’nde Jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri de stant açtı. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Kadına El Kalkamaz" sloganı ile başlatılan çalışma çerçevesinde stantta Düzceli binlerce kişiye ‘Kades’ uygulamasının tanıtımı yapıldı. Ayrıca stantta vatandaşlara Kadına yönelik şiddetle mücadele konularında da bilgilendirmelerde bulunuldu.