Son Dakika
Jandarma ekiplerinin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı
Düzce’de jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde 5 gram esrar maddesi bulundu.
DÜZCE 28.11.2021, 10:31
Düzce’de jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde 5 gram esrar maddesi bulundu.
Düzce merkeze bağlı Konuralp mevkiinde akşam saatlerinde narkotik köpeği ile birlikte devriye atan jandarma ekipleri, köpeğin tepki vermezi üzerine M.T. isimli şahsı durdurdu. Uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu belirlenen şahsın üzerinde 5 gram bulundu. Gözaltına alınan M.T., ifadesi alınmak üzerine komutanlığa götürüldü.