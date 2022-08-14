banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İşyeri hekimlerine müjde
İşyeri hekimlerine müjde
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında
Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı

Jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 57 araç kontrol edildi, 2 araca para cezası uygulandı.

DÜZCE 14.08.2022, 10:09
Jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 57 araç kontrol edildi, 2 araca para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Kaynaşlı kontrol noktasında uygulama yaptı. Uygulamalara 3 trafik timi ve 6 personel katıldı. Yapılan denetimlerde 57 araç kontrol edildi. Hatalı araç kullanan ve belgeleri eksik olan 2 araca 580 TL cezai işlem uygulandı. Ekiplerin, başta ana arterler olmak üzere ilçe ve köy yollarında kuralları ihlal eden sürücülere karşı uygulamalarına devam edecekleri öğrenildi.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu