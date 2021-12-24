Jandarma ekiplerinden miniklere ziyaret

Düzce’de Jandarma ekipleri ziyaret ettikleri anaokulunda miniklerle çizgi film izledi, onlarla birlikte sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Düzce’nin Çilimli İlçesinde jandarma Komutanlığı ekipleri, anaokulu ziyareti yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, okuldaki minik öğrencilerle birlikte jandarma çizgi filmini izlediler. Ayrıca minikler jandarma çevre timi ile birlikte sokak hayvanlarının beslenmesi için sokağa mama bırakarak anaokulunda kullanılmak üzere kedi yuvası bıraktılar.

Minik öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan jandarma ekipleri, Düzce İl Jandarma Komutanlığı araçlarının tanıtımını da yaptılar.