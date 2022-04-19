Jandarma ekipleri servislerini denetledi

Düzce’de jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik yapılan uygulamada 5 sürücüye 8 bin TL cezai işlem uygulandı.

Düzce’de ara tatilin ardından eğitimin başladığı günde jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Uygulamaya 6 trafik timi ve 12 personel katıldı. Ekipler, Düzce merkeze bağlı Esenli, Hacıyakup, Aydınpınar, İstilli, Üçköprü ile Tepeköy İlkokulu ve Ortaokulu önünde öğrenci servislerini denetledi. Yapılan uygulamalarda 39 servis aracı denetlendi, 5 servis aracına 8 bin 460 TL cezai işlem uygulandı.