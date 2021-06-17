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Jandarma ekipleri Efteni gölünde nöbette

DÜZCE(İHA) – Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından Düzce’nin Kuş Cenneti Efteni Gölünü “Görev Başındayız” mesajı paylaştı.

DÜZCE 17.06.2021, 09:41
Jandarma ekipleri Efteni gölünde nöbette

DÜZCE(İHA) – Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından Düzce’nin Kuş Cenneti Efteni Gölünü “Görev Başındayız” mesajı paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarmanın kuruluşunun 182. Yılı sebebi ile illerde ki nöbet yerlerinden fotoğraf paylaşmaya başladı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda daha önce bir çok şehrin paylaşımı yapılırken, sabah saatlerinde ki ilk paylaşım Düzce’den geldi. Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü’nde jandarma ekipleri ‘nöbetteyiz’ pozu verdi. Jandarma Genel Komutanlığı bu durumu sosyal medya hesabında: “ Günaydın Yuvarlak raptiye Düzce! Jandarma devriyemiz, Efteni Gölü bölgesinde görev başında...” şeklinde paylaştı.
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