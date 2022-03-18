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Jandarma ekipleri 246 kadına KADES’i anlattı
DÜZCE(İHA) – Düzce’de Jandarma ekipleri tarafından çalışan kadınlara kısa adı Kadın Destek Uygulaması KADES anlatıldı.
DÜZCE 18.03.2022, 13:28
DÜZCE(İHA) – Düzce’de Jandarma ekipleri tarafından çalışan kadınlara kısa adı Kadın Destek Uygulaması KADES anlatıldı.
Düzce Merkez ilçe Bayraktar Jandarma Karakolu Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan kereste ve tekstil firmasında çalışan 246 kadın işçiye KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından ise kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması yükletildi.