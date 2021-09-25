banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada

İZDES projesi Düzce’de incelendi

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında, Düzce’ye gelen heyet incelemelerde bulundu.

DÜZCE 25.09.2021, 10:01
İZDES projesi Düzce’de incelendi

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında, Düzce’ye gelen heyet incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nın Düzce’de ki çeşitli kurumlarda başlattığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi için Düzce’ye gönderilen heyet incelemelerde bulundu. Mülkiye Başmüfettişi Eski Van Valisi İbrahim Taşyapan Başkanlığı’nda ki heyet kente gelerek ilk olarak Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Proje hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından heyet, İZDES projesi kapsamında çeşitli incelemelerde bulundu.

İZDES Projesi

Proje; İçişleri Bakanlığının, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla hayata geçirildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 6 9
9. Boluspor 5 7
10. Samsunspor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0