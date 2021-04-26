İydir “Kendi kendinize İngilizce konuşun”

Düzce Üniversitesi İş Dünyasında Kadın Topluluğu’nun düzenlediği “Yeni Bakış Açısıyla Akıcı İngilizce Konuşun” başlıklı etkinlikte, Online İngilizce Koçu Funda İydir, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen programda öğrenciler, mezunlar ve İngilizce gelişimine katkı sağlamak isteyen birçok katılımcı ile bir araya gelen Funda İydir, öğrencilere akıcı konuşma ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

1996 yılında ABD’de eğitim almaya başladığını belirten davetli konuşmacı İydir, “1996 yılında evinde kaldığım çift, evden online çalışıyorlardı ve kendileri mühendislerdi. Ben aslında 16-17 yaşlarında pandemi dönemindeki online çalışmayı deneyimleme fırsatı buldum. Onların evine online çalışma bundan 25 sene önce gelmiş. Sonra hep hayalim online iş kurmak oldu. Türkiye’ye geldiğimden beri sorguladığım bir şey vardı. Aslında uzaktan eğitimin doğru iletişim ve etkileşim ile çok daha eğlenceli olduğunu fark ettim. ABD’deki deneyimlerimin tamamını 2004 yılı itibariyle online çalışmaya başlayarak gerçekleştirdim. Pandemi başladığında da zaten evde kalmış oldum. Çünkü hem seyahat edip hem de insanlara online konuşma koçluğu yapıyordum” şeklinde konuştu.

“Cesurca İngilizce konuşun”

Amerika’ya ayak bastığında tek kelime İngilizce bilmeyen 16 yaşında bir öğrenci olduğunu söyleyen Funda İydir, İngilizce konuşmanın önemini program boyunca vurguladı. Katılımcılara “Hiç kendinizi İngilizce konuşurken video çektiniz mi? Kendinizi dinlediniz mi?” sorularını yönelten Funda İydir, her şeyden önce İngilizce konuşurken kişinin kendisini dinlemesinin ve İngilizceyi konuşarak öğrenmesinin önemi üzerinde durdu.